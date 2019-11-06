Синоптики предупредили горожан

Прогноз погоды на сутки опубликовали приморские синоптики, сообщает DEITA.RU.



Не самая комфортная погода ожидает жителей Владивостока сегодня, 6 ноября. Такое сообщение опубликовано на портале «Примпогода».

По данным синоптиков, в среду в городе будет дуть сильный ветер, до 13м/с. Порывы ветра будут достигать 16 м/с. Температура воздуха днем прогреется до 6 градусов тепла. Осадков не ожидается.

Сильное похолодание и минусовые температуры придут уже в ночь на четверг. Синоптики предупредили, что в краевой столице будет до – 3 и сильный ветер. Ночью с 6 на 7 ноября порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Елена Миронова