Синоптики предупредили, какой будет погода на неделе

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Синоптики рассказали, какой станет погода в крае на следующей неделе, сообщает DEITA.RU. Как показывает Гисметео, эта неделя станет прохладнее предыдущей.

В понедельник в краевой столице ожидается до 16-21 градуса тепла. Ветер –  до тринадцати м/с. Облачно, но осадков не будет.

Так же ясно будет и во вторник. Двенадцать-семнадцать градусов тепла, более слабый ветер до одиннадцати м/с, практически безоблачно.

Дожди придут в среду, вместе с температурой в четырнадцать – семнадцать градусов тепла и ветром до семнадцати метров в секунду.

Ясно и солнечно, без осадков, будет в краевой столице в четверг и пятницу. В эти дни температура будет держаться около отметок в двенадцать – семнадцать градусов, а ветер несколько утихнет: до тринадцати м/с.

На выходных воздух прогреется до двадцати градусов – максимум. По-прежнему безоблачная погода без осадков продолжит радовать горожан. Даже ветер станет спокойнее: не более восьми-десяти метров в секунду и в субботу, и в воскресенье.

Анастасия Туркова

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