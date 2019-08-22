Синоптики предупредили о двух угрозах, нависших над регионом
Если эти штормы достигнут берегов, беды не миновать,
сообщает DEITA.RU.
Синоптики Примгидрометцентра сделали важное объявление. Как говорится на портале «Примпогода», в настоящее время у берегов Тихого океана зародилось сразу две тропические депрессии. Если они наберутся сил, то могут стать полноценными штормами.
В эпицентре первой депрессии давление составляет 1 006 гПа. Сейчас вихрь находится в акватории Восточно-Китайского моря и двигается со скоростью 20 км/ч.
Вторая депрессия пока у Филиппинского моря. У нее есть все шансы через несколько дней стать тропическим штормом.
Пока рано говорить о том, придут ли эти стихии в Приморье. Однако если это случится, есть риск возникновения очередных подтоплений.
Елена Миронова