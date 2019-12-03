Синоптики предупредили о ледяном ветре

Прогноз погоды на вторник уже опубликован, сообщает DEITA.RU.



Синоптики Примгидромета составили прогноз погоды на вторник, 3 декабря, для Приморья. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Синоптики предупреждают, что во вторник будет расти атмосферное давление. При этом не ожидается осадков. Небольшой снег возможен лишь на севере края.

Также жителей Приморья предупреждают о том, что в крае продолжится похолодание и сильный ветер задержится в регионе.

Во Владивостоке во вторник будет холодно и ветрено. Ночью ожидается мороз до -14 градусов при северном ветре. Днем будет на пару градусов теплее, чем ночью. Осадков не предвидится.

Елена Миронова