Гражданам придётся достать тёплые вещи раньше запланированного срока, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RG.RU.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала изданию о том, что сегодня, 28 августа, может стать самых холодным днём этой недели на обширной территории России.



Причиной очередного похолодания на европейской части страны станет циклон, который затягивает холодный воздух.

По прогнозам специалистов, днём столбики термометров не поднимутся выше 14-19 градусов, а в ночное время ожидается уже минусовая температура.

В Московской области заморозки до -2 градусов прогнозируются на востоке, северо-востоке и северо-западе региона. В Москве в ночь на 29 августа 5-7 градусов тепла.

Дмитрий Шевченко