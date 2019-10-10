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Новости

Синоптики предупредили о резком похолодании

10 Октябрь 2019, 09:15

Вот что не надо делать, чтобы не убить ручник

10 Октябрь 2019, 08:45

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10 Октябрь 2019, 08:15

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19 Август 2019, 19:45

Синоптики предупредили о резком похолодании

Кленовый лист, скамейка

Выходные в Приморье будут холодными, сообщает DEITA.RU.

Синоптики сделали прогноз погоды до конца текущей недели. Как сообщает портал «Примпогода», в регионе снова ожидается похолодание. При этом четверг обещает быть по-летнему жарким.

В пятницу в Приморье начнется похолодание. Ночью будет до -8 градусов, а в горных районах до -13. Только на южном побережье ночные температуры не опустятся ниже 0 градусов.

Днем будет от +6 до +14 градусов. При этом понедельник не обещает быть значительно теплее.

В столице без осадков, ветренно. По ночам до +3. Днем воздух не прогреется выше +13.

Елена Миронова

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