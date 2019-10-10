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Синоптики предупредили о резком похолодании
Выходные в Приморье будут холодными, сообщает DEITA.RU.
Синоптики сделали прогноз погоды до конца текущей недели. Как сообщает портал «Примпогода», в регионе снова ожидается похолодание. При этом четверг обещает быть по-летнему жарким.
В пятницу в Приморье начнется похолодание. Ночью будет до -8 градусов, а в горных районах до -13. Только на южном побережье ночные температуры не опустятся ниже 0 градусов.
Днем будет от +6 до +14 градусов. При этом понедельник не обещает быть значительно теплее.
В столице без осадков, ветренно. По ночам до +3. Днем воздух не прогреется выше +13.
Елена Миронова