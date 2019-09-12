Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

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дождь, лужи, ливень, гроза, авто

В ночь на субботу, 14 сентября, а также весь первый выходной день на текущей неделе в Приморском крае будут идти дожди, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали представители портала Gismeteo, еще в пятницу во второй половине дня жители и гости Приморья будут купаться в лучах яркого солнца. Однако ближе в часу ночи 14 сентября погода резко ухудшится, и сразу после этого пойдет дождь.

Общее количество осадков, ожидаемое в дальневосточной столице, составит свыше 10 миллиметров. На главных курортах региона ситуация не лучше — в Большом Камне в субботу до 16 часов будут идти дожди. В Находке осадки до самого вечера. В Андреевке тоже дожди.

Что касается воскресенья, 15 сентября, то ситуация резко изменится. Погода ожидается солнечная и теплая.

Екатерина Брязгунова

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