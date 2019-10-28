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Синоптики предупредили о снеге и гололеде
Дожди ожидаются в Приморском крае в последние дни октября, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в Примгидромете.
Днем в понедельник, 28 октября, во Владивостоке ожидается небольшой дождь. Его вероятность достигает 50 процентов. Ветер южный и юго-восточный во второй половине дня усилится до 18 метров в секунду. Несмотря на возможный дождь, на улице будет тепло — до 12–14 градусов выше нуля.
На территории Приморья также ожидается небольшой дождь. Вероятность его начала достигает 60 процентов. Ветер умеренный, южный. Воздух в разных районах прогреется от 12 до 17 градусов.
В ночь на вторник, 29 октября, и днем в регионе пройдут сильные дожди, утром местами начнется снег. Также синоптики предупреждают о гололедных явлениях и грозах. Днем в среду погода улучшится.
Екатерина Брязгунова