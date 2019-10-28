telegr wh call

Новости

ГИБДД оставит без прав за проезд на «желтый»

28 Октябрь 2019, 08:30

Синоптики предупредили о снеге и гололеде

28 Октябрь 2019, 07:30

Десятки улиц останутся без света в столице: точные адреса

28 Октябрь 2019, 06:30

Мужчину осудили за футболку с гербом СССР

28 Октябрь 2019, 05:30

Зеленая кофта Кобейна продана за баснословную сумму

28 Октябрь 2019, 04:30

Такие фразы инспектора ГИБДД опасны для водителя

28 Октябрь 2019, 03:30

Делать ли запасы красной икры, пояснили эксперты

28 Октябрь 2019, 02:30

Решать споры по ЖКХ нужно только так

28 Октябрь 2019, 01:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Синоптики предупредили о снеге и гололеде

Шипованные шины

Дожди ожидаются в Приморском крае в последние дни октября, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в Примгидромете.

Днем в понедельник, 28 октября, во Владивостоке ожидается небольшой дождь. Его вероятность достигает 50 процентов. Ветер южный и юго-восточный во второй половине дня усилится до 18 метров в секунду. Несмотря на возможный дождь, на улице будет тепло — до 12–14 градусов выше нуля.

На территории Приморья также ожидается небольшой дождь. Вероятность его начала достигает 60 процентов. Ветер умеренный, южный. Воздух в разных районах прогреется от 12 до 17 градусов.

В ночь на вторник, 29 октября, и днем в регионе пройдут сильные дожди, утром местами начнется снег. Также синоптики предупреждают о гололедных явлениях и грозах. Днем в среду погода улучшится.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Дату первого снегопада в столице назвали синоптики

Синоптики рассказали, как изменится погода с понедельника

Названа причина, почему нельзя спасать утопающих

Популярное

Штраф для водителей увеличат в три раза с 1 ноября

Федеральная трасса блокирована многокилометровой пробкой

Новые правила ОСАГО вступают в силу с 1 ноября

Дату первого снегопада в столице назвали синоптики
Загрузка...
Загрузка...