Синоптики предупредили о снеге и гололеде

Дожди ожидаются в Приморском крае в последние дни октября, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в Примгидромете.

Днем в понедельник, 28 октября, во Владивостоке ожидается небольшой дождь. Его вероятность достигает 50 процентов. Ветер южный и юго-восточный во второй половине дня усилится до 18 метров в секунду. Несмотря на возможный дождь, на улице будет тепло — до 12–14 градусов выше нуля.

На территории Приморья также ожидается небольшой дождь. Вероятность его начала достигает 60 процентов. Ветер умеренный, южный. Воздух в разных районах прогреется от 12 до 17 градусов.

В ночь на вторник, 29 октября, и днем в регионе пройдут сильные дожди, утром местами начнется снег. Также синоптики предупреждают о гололедных явлениях и грозах. Днем в среду погода улучшится.

Екатерина Брязгунова