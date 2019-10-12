Синоптики предупредили о снегопадах

На погоду в регионе будет влиять антициклон из Азии, сообщает DEITA.RU.



Синоптики рассказали, какой будет погода на следующей неделе. Информация опубликована на портале «Примпогода».

Как сообщается, в начале рабочей недели погодная обстановка продолжит ухудшаться. На погоду в Приморье будет оказывать влияние антициклон из Азии. Под его воздействием на юге края возможны осадки, в том числе в виде снега. В горных районах ночью до -14, в среднем по краю -1…-8, на юге до +5.

Дневные температуры не поднимутся выше +10 градусов.

В следующие дни антициклон будет отходить, атмосферное давление будет падать. А это позволит теплу прийти в регион. Осадков больше не предвидится, а температура воздуха будет расти.

Елена Миронова