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Синоптики предупредили о снегопадах
На погоду в регионе будет влиять антициклон из Азии, сообщает
DEITA.RU.
Синоптики рассказали, какой будет погода на следующей неделе. Информация опубликована на портале «Примпогода».
Как сообщается, в начале рабочей недели погодная обстановка продолжит ухудшаться. На погоду в Приморье будет оказывать влияние антициклон из Азии. Под его воздействием на юге края возможны осадки, в том числе в виде снега. В горных районах ночью до -14, в среднем по краю -1…-8, на юге до +5.
Дневные температуры не поднимутся выше +10 градусов.
В следующие дни антициклон будет отходить, атмосферное давление будет падать. А это позволит теплу прийти в регион. Осадков больше не предвидится, а температура воздуха будет расти.
Елена Миронова