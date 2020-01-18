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6 Декабрь 2019, 18:15

Синоптики предупредили о снегопаде во Владивостоке

снег

Уже известно, когда ждать осадков, сообщает DEITA.RU.

Синоптики Примгидромета уже опубликовали прогноз погоды для Владивостока на субботу, 18 января. Данные размещены на портале «Примпогода».

Ранним утром в субботу во Владивостоке будет достаточно морозно: до -15 градусов при сильном ветре 11 м/с. Днем потеплеет: синоптики обещают, что в субботу будет от -4 до -6 градусов. При этом умеренный ветер от 6 до 11 м/с.

В ночь на воскресенье будет до -12 градусов, ближе к утру начнется небольшой снег. Пока вероятность осадков 50%.

Елена Миронова

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