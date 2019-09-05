Погода может преподнести сюрпризы, сообщает DEITA.RU.

Официальный представитель Гидрометцентра России Людмила Паршина поделилась прогнозом погоды на ближайшие дни.



По её словам, в некоторых регионах России уже в начале сентября ожидаются заморозки и мокрый снег. Так, в Поволжье и Оренбургской области температура воздуха ночью 6 и 7 сентября может опуститься до минус трёх градусов, а в Кировской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях — до -2.

На Таймыре ожидается дождь со снегом. В Красноярском крае 7 сентября прогнозируются заморозки до -2 градусов, а в Магаданской области до -10 градусов.

При этом в европейскую часть России придет летнее тепло. В Москве возможен небольшой дождь, а температура воздуха прогреется до +22 градусов.

Дмитрий Шевченко