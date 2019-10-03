Синоптики предупредили об аномалиях в октябре

Несладко придется сразу нескольким регионам, сообщает DEITA.RU.



Главные синоптики России, Гидрометцентр, выпустил прогноз погоды на октябрь для всех территорий России. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным синоптиков, теплее обычного будет в следующих регионах: на юге Центрального федерального округа, в Коми, Приволжском, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах. В норме температура будет в Москве, в Северо-Западном ФО и на севере Центральной части страны.

Что касается осадков, то в изобилии их будет в следующих регионах: на северо-западе Таймыра, северо-востоке Якутии, в Чукотском автономном округе, на западе Алтайского края, юге Приморского края.

Елена Миронова