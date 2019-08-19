В регионе ожидаются дожди, сообщает DEITA.RU.



Синоптики Примгидромета составили краткосрочный прогноз погоды на ближайшие сутки. Как сообщается на портале «Примпогода», минувшие выходные выдались дождливыми. Максимальные осадки зафиксированы в субботу.

Вечером 19 августа к Приморью вновь подойдут фронтальные разделы. Они и станут причиной дождей, которые обрушатся на регион вечером и ночью. По сообщению синоптиков, дожди будут небольшими, и местами умеренными.

Днем дожди должны прекратиться. Во Владивостоке воздух прогреется до 24 градусов.

Елена Миронова

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