В центральных районах Приморья наблюдается высокий класс пожарной опасности леса, сообщает DEITA.RU по материалам Примгидромета.

Как отмечают приморские синоптики, прошедшие накануне дожди в Приморье на значительной территории понизили уровень пожароопасности леса до 1 класса.

Однако, центральные районы Приморья дожди практически обошли стороной. Здесь при высоком температурном фоне уровень природной пожарной опасности в выходные дни нарастал, и на сегодняшний день в этих районах отмечается 3 класс горимости леса. Местами уровень пожароопасности по метеорологическим условиям достигает высокого 4 класса.

По данным Примгидромета, в период 16–17 июля местами в Дальнереченском и Красноармейском районах Приморского края ожидается 4 (высокий) класс пожарной опасности леса по метеорологическим условиям.

Дмитрий Санников