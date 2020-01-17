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Синоптики предупреждают: на юге края выходить на лед опасно

лед

Об опасности выхода на лед в Приморье в местах южнее мыса Песчаный рассказали приморские синоптики. Подробности – в материале DEITA.RU.

Синоптики «Примпогоды» рассказали о ледовой обстановке на территории края. Где сегодня выход на лед сравнительно безопасен, а где лучше даже не подходить к водоемам – в кратком обзоре.

Так, в северной части Амурского залива оторвался и разрушился припайный лед возле берега. Сейчас, по словам специалистов, припай на этом месте очень тонок. Рыбакам следует воздержаться от выхода на эту часть акватории.

Тонкий припай и на побережье Уссурийского залива – до 10 см толщины. Там рыбачить тоже не рекомендуется, тем более строго воспрещается пробовать заехать на машине.

Синоптики и спасатели отмечают, что в любое время, выходя на лед, следует быть предельно острожными. Особенно это касается темного времени суток.

Александра Маслова

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