Тропические ливни снова ударят по региону, сообщает DEITA.RU.



Ранним утром 27 августа на Приморский край обрушились тропические ливни с грозами. Многие районы оказались снова затопленными, под воду ушли даже улицы Владивостока. Синоптики предупреждают: это еще не конец.

По информации «Примпогоды», в регионе объявлено штормовое предупреждение. Дожди продолжатся и в среду, 28 августа.

По данным народного метеоэксперта, автора портала «Примпогода», в ночь со вторника на среду ожидается максимально сильный удар стихии. Предположительно, выпадет от 50 до 10 мм осадков за 3 часа. Есть большая вероятность потопов.

Елена Миронова