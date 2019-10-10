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Синоптики пророчат похолодание уже завтра

Красивый закат, дом

С завтрашнего дня, 11 октября, во Владивостоке снова начнет холодать, сообщает DEITA.RU по материалам «Примпогоды».

Как рассказали приморские синоптики, в ночь на 11 октября фронтальные разделы циклона будут смещаться над краем, но осадков не вызовут. Ночь обещает быть такой же теплой, как и предыдущая.  

Днем же 11 октября за фронтами вторгнется гребень сибирского антициклона, и начнётся похолодание — максимальные значения температур станут ниже и составят +10…+19 °C. А вот осадков не ожидается, они, по мнению метеорологов,  исключены. На южном побережье усилится ветер. Во Владивостоке в первой половине ближайшей ночи тепло, +13…+15 °C, во второй половине ветер сменится на северо-западный, утром усилится и температура воздуха начнёт понижаться, столбики термометров опустятся до +9…+12 °C. При сильном ветре во второй половине дня температура воздуха сможет повысится лишь на 2–3 градуса.

Пожароопасная обстановка в Приморье сохраняется стабильной. На большей территории преобладает 1–2 класс пожароопасности леса. Местами на западе края сохраняется 4 (высокий) класс пожароопасности по метеорологическим условиям.

Дмитрий Санников

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