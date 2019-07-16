Осадки пройдут на обширной территории страны, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Гидрометцентр.

Метеорологи дали неблагоприятный прогноз погоды для жителей Центрального федерального округа. По данным специалистов, в среду, 17 июля, над территорией образуется циклон, а уже на следующий день, в четверг, 18 июля, жителей этих районов ждут сильные ливни с грозами.

Уже в пятницу сила циклона пойдёт на спад, но дожди не прекратятся. При этом, температура воздуха может прогреваться днём до +24 градусов, а ночью опускаться до +16.

Таким образом, жителям столичных регионов рекомендуется не выходить из дома без надобности и запастись дождевиками и зонтиками.

Дмитрий Шевченко