Синоптики раскрыли подробности пятничной погоды в столице

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В региональном гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в крае в пятницу. Об этом сообщает DEITA.RU.
27 сентября осадки и ветер в Приморье продолжить сдерживать антициклон. На большей части региона установится малооблачная теплая погода. Температурные показатели утром будут варьироваться от плюс шестнадцати градусов до минус трех. Днем значительно потеплеет – до двадцати семи градусов выше ноля. После полудня слабый ветер может развиться до умеренного.
Погоду в столице определит переменная облачность без дождевых туч. Южный и юго-восточный вечер подарит жителям Владивостока утреннюю прохладу до шестнадцати градусов тепла. После полудня температура воздуха прогреется от девятнадцати до двадцати двух градусов выше ноля. Ближе к вечеру ожидается усиление порывов ветра.
В Уссурийске дневные температуры достигнут показателя от двадцати четырех до двадцати шести градусов тепла. Такой же температурный показатель будет властвовать и в Находке. В обоих городах исключено выпадение дождей.
Напомним, на юге Приморья сохраняет повышенный класс пожароопасности. В Хасанском районе этот показатель приравнен к четвертому, особо высокого, уровню. Сложный прогноз по возникновению палов травы и лесных пожаров сохранится как минимум до конца текущей недели.
Екатерина Цой