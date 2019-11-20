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Синоптики рассказали, чего ждать в декабре
Декабрь в Приморском крае может выйти довольно снежным месяцем, сообщает DEITA.RU.
Соответствующий прогноз опубликовали на своем сайте работники рыбного порта во Владивостоке.
Итак, согласно сводке, среднемесячная температура в первый месяц зимы составит порядка -8 градусов. Это на 1,5 градуса выше средних значений в прошлые годы.
Кроме того, синоптики обещают сильные колебания температуры в течение всего месяца: от -2 до -19 ночи, и от +3 до -12 градусов днем.
При этом количество осадков будет средним – стандартным для декабря.
«В первой и второй декаде декабря возможны небольшой и мокрый снег. К середине первой декады возможны снегопады», - отмечают синоптики.
Портовики отметили, что во время снежного «апокалипсиса» 18 ноября они работали в штатном режиме, и выполнили все работы в срок.
Александра Маслова