Синоптики рассказали, что будет с погодой до конца сентября

Главный синоптик Приморья рассказал, какой прогноз погоды ожидается на конец сентября, сообщает DEITA.RU.

Первый месяц осени продолжит радовать жителей региона теплом и солнцем. Ожидается общее потепление на два-четыре градуса по сравнению с прошлогодними показателями.

«Начиная с двадцать пятого сентября средняя температура воздуха в некоторых районах края будет выше двадцати пяти градусов выше ноля», - отмечает синоптик.

Ближе ко первой недели октября в Приморье ожидается резкое похолодание. Второй месяц осени может принести с собой грозовые осадки и даже промозглые ливни.

В целом до конца сентября погодой регионе будет править особый атмосферный фронт, который не даст проникнуть в край холодному северному воздуху. Возможно субтропическое дуновение со стороны Китая.

Кстати, Борис Кубай еще раз заметил, что приморцам не стоит бояться тайфуна «Тапа». Опасная непогода обойдет регион стороной, направляя проливные дожди японскому острову Хоккайдо.

Екатерина Цой