Синоптики рассказали, что будет с погодой на этой неделе

Приморские синоптики рассказали, как новый антициклон повлияет на погоду в Приморье. Об этом сообщает DEITA.RU.

Во вторник, 17 сентября, на большей части края начнется ночное выхолаживание температура опустится до плюс десяти градусов. На южном побережье этот показатель окажется лишь на пару градусов теплее. Днем столбики термометров поднимутся от двадцати до двадцати пяти градусов тепла. В целом ожидается солнечная и безветренная погода.

В среду, 18 сентября, ожидаются дожди с потеплением до пяти градусов. Днем на территорию региона вторгнутся холодные ветра, максимальная температура воздуха достигнет девятнадцати градусов тепла. Ближе к полудню осадки прекратятся на большей части Приморья за исключением севера.

В четверг, 19 сентября, продолжится ночное выхолаживание. В континентальных районах края температура ночью опустится от плюс шести градусов до нуля, в горных – до минус пяти, на юге – до одиннадцати градусов тепла. Днем воздух прогреется на три-пять градусов, по сравнению с ночными температурами. На севере продолжатся дожди.

В пятницы, 20 сентября, ожидается теплая солнечная погода.

В столице большую часть недели ожидается сухая теплая погода. Днем воздух прогреется до восемнадцати градусов тепла, ночью опустится до плюс одиннадцати градусов. Ближе к среде могут пойти дожди с сильными ветрами.

Екатерина Цой