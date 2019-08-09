Выходные дни, которые выпадут на 10 и 11 августа, в Приморском крае окажутся дождливыми, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали местные синоптики.

Уже завтра, 10 августа, количество осадков в регионе значительно уменьшится, более того в густых грозовых тучах впервые за несколько дней появятся просветы. Ночью станет прохладнее, температура снизится на один — четыре градуса. Средняя температура воздуха составит от восьми до 20 градусов. Днем воздух будет прогреваться до 20–29 градусов выше нуля.

В воскресенье, 11 августа, погода будет без осадков, но только до обеда. После часа дня дожди повсеместно возобновятся с новой силой.

Примечательно, что во Владивостоке погода будет значительное отличаться от региональной. Главное отличие — осадков не будет. Температура ночью — до девятнадцати градусов выше нуля, днем на четыре градуса больше.

Напомним, 7–9 августа по территории Приморского края шествует тайфун «Франциско». Многие улицы городов уходят под воду, жильцы ряда домов жалуются, что управляющие компании игнорируют жалобы на протекание крыш, деревья падают на тротуары и припаркованные автомобили. Отмечается, что тайфун лишь зацепил территорию российского региона.

Екатерина Брязгунова