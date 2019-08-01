В некоторых регионах погода резко изменится в ближайшее время, сообщает DEITA.RU.



Это лето россияне запомнят надолго. Во многих регионах страны наблюдались несвойственные климату и территориальному расположению погодные условия. Где-то аномальная жара, а где-то дожди и паводки. Но на этом погодные сюрпризы не заканчиваются.

Уже в начале последнего летнего месяца температура в Центральном федеральном, в большинстве районов Северо-Западного и на севере Южного округов значительно понизится. Синоптики предполагают, что это лишь временное явление, и тепло всё-таки вернётся в область.

А вот на юге европейской территории никаких температурных отклонений не будет, да и осадков будет немного, что не может не радовать.

Жители Приморья, Сибири, Забайкальского края могут радоваться, для них август будет как никогда теплым. Восток Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов тоже попадут под эту теплую волну.

В Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края август будет безжалостно жарким, температура столбик термометра будет держаться на уровне 30 градусов тепла.

Ранее сообщалось о том, что эксперты пообещали, что погодные сюрпризы закончатся осенью. Сентябрь встретит россиян привычной погодной.

Елена Миронова