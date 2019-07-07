В Россию придет осень посреди лета, сообщает DEITA.RU.



Это лето выдалось странным для европейской части России. В июне стояла рекордная жара, а начало июля выдалось дождливым со шквалистым ветром. Синоптики Гисметео составили прогноз погоды на июль для российских регионов, сообщает «Эксперт».

Так, на Урале и в Сибири температура воздуха будет колебаться от максимальных до минимальных значений. Например, в Новосибирске до конца июля стоит ждать жары до +31 градуса и прохлады до +20. Ни те, ни другие показатели не являются нормой для этой территории. Также в регионе ожидаются дожди.

На Урале почти весь месяц будут идти проливные дожди, передают и грозы. Температура будет на уровне +21-+23 градусов.

В столичном регионе погода в июле будет также напоминать осень. Обещают осадки и сильный ветер. Днем не теплее +18 градусов, ночью до +12. Только 15 июля погода будет солнечной и жаркой.

В Приморье в начале июля будет также дождливо. Во Владивостоке следующая рабочая неделя начнется без осадков. Далее возможны туманы. Температура будет +20-+23 градуса.

Елена Миронова