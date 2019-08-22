В предстоящее воскресенье, 25 августа, погода значительно улучшится, об этом DEITA.RU сообщили в «Примгидромете».

Бесконечные дожди в Приморском крае привели к тому, что в девяти районах региона введен режим ЧС. Лето подходит к концу, а солнечных дней было, что называется, раз, два — и обчелся. Однако приморские синоптики готовы порадовать жителей и гостей края — в воскресенье погода улучшится. Дожди, к сожалению, еще сохранятся, но они будут иметь кратковременный характер.

Согласно прогнозу, в субботу, 24 августа, в регионе пройдут дожди. Температура в разных районах будет значительно отличаться. Минимальная температура понизится до одиннадцати градусов выше нуля, максимальная достигнет двадцати семи. В воскресенье погода улучшится, станет потеплее.

В дальневосточной столице дожди пройдут только в субботу вечером, а вот в воскресенье, по имеющемуся прогнозу, будет тепло и солнечно.

Екатерина Брязгунова