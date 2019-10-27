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Синоптики рассказали, как изменится погода с понедельника

мост, золотой, владивосток

Приморские синоптики представили прогноз погоды в крае в последние дни октября. Об этом сообщает DEITA.RU.

Итак, согласно прогнозам метеоэкспертов, жителям края нужно подготовиться к относительно теплой, но очень переменчивой погоде.

Например, двадцать восьмого октября погода обещает быть по-осеннему приятной и теплой. Днем температурные показатели достигнут от двенадцати до девятнадцати градусов выше ноля.  В целом понедельник обойдется без «мокрых» сюрпризов в виде снегопада или дождя, но к вечеру на отдельных территориях края может пройти небольшая морось.

В ночь на двадцать девятое октября небольшие осадки на большей части Приморья превратятся в сильные дожди с порывистыми ветрами, которые утихнут ближе к утру. Погода без осадков установится на севере, на остальных территориях «выпадение воды с неба» остается под вопросом. Днем вторник окажется прохладнее понедельника – от семи до шестнадцати градусов тепла.

Последний день октября планирует порадовать приморцев хорошей безветренной погодой с общим повышением температур в дневное время на два-три градуса выше ноля.

Во Владивостоке погода ожидается столь же переменчивой, что и во всем крае. Единственная разница заключается в относительно стабильных температурах воздуха с понедельника по среду: в ночные часы воздух максимально охладится от шести до девяти градусов тепла, а днем прогреется от одиннадцати до пятнадцати градусов выше ноля.

Екатерина Цой 

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