Синоптики рассказали, какая погода ожидает столичных жителей

В четверг, 26 сентября, теплая солнечная погода не планирует покидать Приморский край. Об этом сообщает DEITA.RU.

По данным приморских синоптиков, четверг будет значительно теплее среды – днем температурные показатели во всем крае повысятся на два-пять градусов даже в горах. Дожди и сильный ветер обойдут всю территорию Приморья стороной.

В столице день тоже обещает быть ясным и солнечным – от двадцати одного до двадцати четырех градусов тепла.

Напомним, в регионе сохраняется пожароопасная ситуация. В целом по краю обозначен второй и третий уровень опасности. В Хасанском районе – четвертый, что подразумевает высокий риск пала травы и пожаров в лесах и на сельскохозяйственных полях.

Екатерина Цой