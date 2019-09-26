Синоптики рассказали, какая погода ожидает столичных жителей

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В четверг, 26 сентября, теплая солнечная погода не планирует покидать Приморский край. Об этом сообщает DEITA.RU.

По данным приморских синоптиков, четверг будет значительно теплее среды – днем температурные показатели во всем крае повысятся на два-пять градусов даже в горах. Дожди и сильный ветер обойдут всю территорию Приморья стороной.

В столице день тоже обещает быть ясным и солнечным – от двадцати одного до двадцати четырех градусов тепла.

Напомним, в регионе сохраняется пожароопасная ситуация. В целом по краю обозначен второй и третий уровень опасности. В Хасанском районе – четвертый, что подразумевает высокий риск пала травы и пожаров в лесах и на сельскохозяйственных полях.

Екатерина Цой

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