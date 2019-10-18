Новости
Руководство отдела МВД задержано за взятку в 12 млн
18 Октябрь 2019, 17:45
Погасить долг за ЖКХ можно в магазине
18 Октябрь 2019, 17:30
Россия полностью перейдет на банковские карты
18 Октябрь 2019, 17:15
Синоптики рассказали, какая погода ожидается на выходных
18 Октябрь 2019, 17:00
Погибшего в Чечне приморца запечатлели на стене рядом с его домом
18 Октябрь 2019, 17:00
Скандальный долгострой законсервируют в Приморье
18 Октябрь 2019, 16:45
Видео: судно сливает мазут вблизи Владивостока
18 Октябрь 2019, 16:30
В день борьбы с инсультом Владивосток выбирает ЖИЗНЬ!
18 Октябрь 2019, 16:29
Синоптики рассказали, какая погода ожидается на выходных
Приморские синоптики прогнозируют значительное повышение дневных температур на выходных - приморцев ожидает теплая солнечная погода. Об этом сообщает DEITA.RU.
В субботу, девятнадцатого октября, погодой в крае будет править убывающий антициклон. Ослабевающее погодное явление станет причиной повышения максимальных температур днем и минимальных - ночные часы.
В ночь с пятницы на субботу средние температурные показатели в регионе поднимутся до минус трех - плюс двух градусов. В горах ожидается потепление до десяти градусов ниже нуля, а в юге Приморья - до одиннадцати градусов тепла. Снегопадов и дождей синоптики не ожидают.
Днем столбики термометров поднимутся от двенадцати до девятнадцати градусов выше нуля.
В воскресенье, двадцатого октября, в регион накроет частью амурского циклона, который принесет Приморью еще больше тепла. Ночью средние температуры поднимутся три - пять градусов - от нуля до девяти градусов тепла на материковой части, до минус семи градусов - в горных районах. Днем воздух прогреется от пятнадцати до двадцати двух градусов выше нуля. Дожди и снегопады также не ожидаются.
Погода в столице также порадует местных жителей теплом все выходные. Несмотря на небольшую облачность, дневные температуры окажутся выше тринадцати градусов, а ночные - выше восьми градусов тепла.
Екатерина Цой