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Синоптики рассказали, какая погода ожидается на выходных

Мост Золотой, солнце, небо

Приморские синоптики прогнозируют значительное повышение дневных температур на выходных - приморцев ожидает теплая солнечная погода. Об этом сообщает DEITA.RU.

В субботу, девятнадцатого октября, погодой в крае будет править убывающий антициклон. Ослабевающее погодное явление станет причиной повышения максимальных температур днем и минимальных - ночные часы.

В ночь с пятницы на субботу средние температурные показатели в регионе поднимутся до минус трех - плюс двух градусов. В горах ожидается потепление до десяти градусов ниже нуля, а в юге Приморья - до одиннадцати градусов тепла. Снегопадов и дождей синоптики не ожидают.

Днем столбики термометров поднимутся от двенадцати до девятнадцати градусов выше нуля.

В воскресенье, двадцатого октября, в регион накроет частью амурского циклона, который принесет Приморью еще больше тепла. Ночью средние температуры поднимутся три - пять градусов - от нуля до девяти градусов тепла на материковой части, до минус семи градусов - в горных районах. Днем воздух прогреется от пятнадцати до двадцати двух градусов выше нуля.  Дожди и снегопады также не ожидаются.

Погода в столице также порадует местных жителей теплом все выходные. Несмотря на небольшую облачность, дневные температуры окажутся выше тринадцати градусов, а ночные - выше восьми градусов тепла.    

Екатерина Цой

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