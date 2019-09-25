Новости
Правительство сэкономит на еде
25 Сентябрь 2019, 09:15
Столичные жители «попали» на штрафы за незнание пункта ПДД
25 Сентябрь 2019, 08:45
Россияне возмущены «путинками» за миллионы
25 Сентябрь 2019, 08:15
«Проблемные новостройки», тендеры и ТКО: какие законы вступят в силу 25 сентября
25 Сентябрь 2019, 07:45
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в столице в среду
25 Сентябрь 2019, 07:15
В среду тысячи столичных домов останутся без света
25 Сентябрь 2019, 06:40
Часть жителей столицы останутся без воды в среду
25 Сентябрь 2019, 06:30
Опаснее онкологии могут быть только эти заболевания
25 Сентябрь 2019, 05:30
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в столице в среду
25 Сентябрь 2019, 07:15
Среда обещает порадовать приморцев теплом и ярким небом без осадков. Об этом сообщает DEITA.RU.
Зависший над Приморьем антициклон исключает выпадение дождей в крае в течение суток. Погодой утром 25 сентября на большей части региона правят «плюсовые» температуры до семи градусов, на юге – до плюс двенадцати тепла. В горах края продолжается осеннее похолодание: температуры опустятся до пяти градусов ниже ноля.
После двенадцати дня воздух в крае прогреется от плюс восемнадцати до плюс двадцати трех градусов.
В столице среда также пройдет без дождей. Почти безветренная ясная погода все же опустит столбики термометров по сравнению со вторником: утром температура воздуха не прогреется выше плюс одиннадцати, а днем достигнет максимальных значений до двадцати градусов тепла.
Вторая половина неделя прогнозируется теплой. Синоптики обещают наступление настоящего «бабьего лето» с резким потеплением на два-пять градусов. В некоторых южных районах температурные показатели вырастут до летних.
Напомним, до 27 сентября в Приморье объявлен первый и второй уровень пожарной опасности в лесах. В Хасанском районе – четвертый, самый высокий, показатель опасности палов травы.
Екатерина Цой