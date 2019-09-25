Синоптики рассказали, какая погода ожидается в столице в среду

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Среда обещает порадовать приморцев теплом и ярким небом без осадков. Об этом сообщает DEITA.RU.

Зависший над Приморьем антициклон исключает выпадение дождей в крае в течение суток. Погодой утром 25 сентября на большей части региона правят «плюсовые» температуры до семи градусов, на юге – до плюс двенадцати тепла. В горах края продолжается осеннее похолодание: температуры опустятся до пяти градусов ниже ноля.

После двенадцати дня воздух в крае прогреется от плюс восемнадцати до плюс двадцати трех градусов.

В столице среда также пройдет без дождей. Почти безветренная ясная погода все же опустит столбики термометров по сравнению со вторником: утром температура воздуха не прогреется выше плюс одиннадцати, а днем достигнет максимальных значений до двадцати градусов тепла.

Вторая половина неделя прогнозируется теплой. Синоптики обещают наступление настоящего «бабьего лето» с резким потеплением на два-пять градусов. В некоторых южных районах температурные показатели вырастут до летних.  

Напомним, до 27 сентября в Приморье объявлен первый и второй уровень пожарной опасности в лесах. В Хасанском районе – четвертый, самый высокий, показатель опасности палов травы.  

Екатерина Цой

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