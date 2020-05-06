Синоптики рассказали, когда дожди придут в Приморье

В течение рабочей недели на территории Приморья будет облачная, но довольно теплая и сухая погода. Однако, в День Победы на территории края возможен дождь, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Примпогоду».

Так, согласно данным портала, в День Победы на территории края похолодает – до +8 градусов. Возможны осадки – дождь ожидается на большей части края.

Напомним, что Парад Победы в этом году будет перенесен – такое решение принял Владимир Путин на совещании с главами регионов. Глава государства отметил, что возможно проведение воздушного парада и ночного праздничного салюта в крупных городах России.

Однако, власти Владивостока заявили о том, что салют будет проведен только непосредственно в день Парада Победы – когда он состоится, будет сообщено дополнительно.