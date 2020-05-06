telegr wh call

Новости

Синоптики рассказали, когда дожди придут в Приморье

6 Май 2020, 09:15

Врач рассказал об опасности тканевых масок

6 Май 2020, 08:15

Две схемы роста безработицы озвучили эксперты

6 Май 2020, 07:15

Врач рассказал, как курильщики переносят коронавирус

6 Май 2020, 06:15

Ученые назвали необычные признаки сердечного приступа

6 Май 2020, 05:15

Вирусолог заявил о нормализации в России ситуации с коронавирусом

6 Май 2020, 04:15

В ВОЗ назвали простое средство от COVD-19

6 Май 2020, 03:15

Где искать работу: неожиданный список популярных вакансий

6 Май 2020, 02:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Синоптики рассказали, когда дожди придут в Приморье

Немного снега - вид с трассы

Совсем скоро на территории края ожидается ухудшение погоды

В течение рабочей недели на территории Приморья будет облачная, но довольно теплая и сухая погода. Однако, в День Победы на территории края возможен дождь, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Примпогоду».

Так, согласно данным портала, в День Победы на территории края похолодает – до +8 градусов. Возможны осадки – дождь ожидается на большей части края.

Напомним, что Парад Победы в этом году будет перенесен – такое решение принял Владимир Путин на совещании с главами регионов. Глава государства отметил, что возможно проведение воздушного парада и ночного праздничного салюта в крупных городах России.

Однако, власти Владивостока заявили о том, что салют будет проведен только непосредственно в день Парада Победы – когда он состоится, будет сообщено дополнительно. 

Читайте также:

Облака и туман – прогноз на приморскую среду

Еще 10 тысяч россиян заразились коронавирусом

Регионы могут не платить по бюджетным кредитам – Кабмин

Александра Маслова

Популярное

Новые штрафы ждут российских водителей

Почти сотня за сутки: число заболевших коронавирусом в Приморье побило рекорд

Двоих рыбаков унесло в открытое море в Приморье

Популярная точка общественного питания сгорела дотла во Владивостоке
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...