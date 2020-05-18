Синоптики рассказали, когда тепло вернется в Центральную Россию

Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», спрогнозировал сроки возвращения тепла в Центральную часть России, сообщает ИА DEITA.RU.



По сообщению метеоролога, тепла можно не ждать до наступления летних месяцев, так как в предстоящие семь дней область Центральной России будет пребывать в зоне аномального холода из-за огромного циклоническая вихря, который родился в Северной Атлантике, пишет «РБК».

В это время в столбик термометра будет показывать значения, свойственные для апреля. В тёмное время суток температурные показатели могут опуститься до 0 – +5 градусов Цельсия, а на земле можно ожидать заморозки.

Осадки в виде дождей будут наблюдаться практически ежедневно, а небо затянут облака. Для мая несвойственна подобная холодная погода. После понедельника 18 мая воздух начнёт прогреваться до +13 градусов, а к выходным потеплеет ещё на 2 градуса.

Синоптик выразил надежду, что начало календарного лета совпадет и с летом климатическим.