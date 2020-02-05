Синоптики рассказали, когда в Приморье потеплеет

В четверг погода на территории края останется ветреной и морозной – по сравнению с температурами среды лишь немного потеплеет, а ветер станет чуть мягче. Однако, скоро такая ситуация поменяется, сообщает ИА DEITA.RU. со ссылкой на «Примпогоду».

По сообщению синоптиков, ситуация на всей территории края станет более благоприятной уже в эти выходные, 8 и 9 февраля, в крае потеплеет, а сильные порывы ветра стихнут. Мороз пока не спешит покидать край, однако, температура воздуха станет мягче.

Так, ночью морозы сохраняться до -35 градусов на севере, на побережье около -10…-15 градусов.

Днем на юге будет до -2, до -13 в северных частях.

Отмечается, что в столице края будет довольно спокойная и солнечная погода. Дневная температура едва ли опустится ниже -10 градусов.