telegr wh call

Новости

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества с кредитами

5 Февраль 2020, 19:00

Депутаты Владивостока рассмотрели ситуацию с вывозом мусора

5 Февраль 2020, 18:46

«Владивостокский гектар» может стать реальностью

5 Февраль 2020, 18:40

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

5 Февраль 2020, 18:20

Сахалин не боится дефицита продуктов из-за коронавируса

5 Февраль 2020, 18:00

Синоптики рассказали, когда в Приморье потеплеет

5 Февраль 2020, 17:40

Штраф за шипованные шины хотят ввести в России

5 Февраль 2020, 17:20

Умные светофоры появятся в регионах страны

5 Февраль 2020, 17:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Синоптики рассказали, когда в Приморье потеплеет

снег

В четверг погода на территории края останется ветреной и морозной

В четверг погода на территории края останется ветреной и морозной – по сравнению с температурами среды лишь немного потеплеет, а ветер станет чуть мягче. Однако, скоро такая ситуация поменяется, сообщает ИА DEITA.RU. со ссылкой на «Примпогоду».

По сообщению синоптиков, ситуация на всей территории края станет более благоприятной уже в эти выходные, 8 и 9 февраля, в крае потеплеет, а сильные порывы ветра стихнут. Мороз пока не спешит покидать край, однако, температура воздуха станет мягче.

Так, ночью морозы сохраняться до -35 градусов на севере, на побережье около -10…-15 градусов.

Днем на юге будет до -2, до -13 в северных частях.

Отмечается, что в столице края будет довольно спокойная и солнечная погода. Дневная температура едва ли опустится ниже -10 градусов. 

Читайте также:

Борис Кубай: «Рекомендую утепляться»

Синоптики рассказали о погоде в воскресенье

Резкое похолодание обещал Кубай Приморью

Александра Маслова

Популярное

Массовые отключения холодной воды грядут во Владивостоке

Рейсовый автобус пострадал в жестком ДТП на мосту

Караван с китайскими овощами пересек границу Приморья

Зараженный коронавирусом лайнер заходил во Владивосток
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...