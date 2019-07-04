Стало известно, когда ждать прояснения погоды, сообщает DEITA.RU.

Портал Gismeteo опубликовал прогноз осадков на ближайшие дни. Согласно данным ресурса, сегодня, 4 июля, жителей Владивостока и Приморского края ожидает очередная волна осадков.

Небольшой промежуток, когда дождь должен прекратиться, ожидается метеорологами примерно с 17:00 до 22:00 местного времени.

Температура воздуха останется на отметке +15 градусов. Скорость ветра будет постепенно угасать с 12 метров в секунду до 9-8 метров в секунду.

Изменение тренда в погоде не ожидается ещё как минимум в ближайшие три дня.

Дмитрий Шевченко