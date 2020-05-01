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Синоптики рассказали о майских контрастах Приморья
В отдельных районах края возможен небольшой дождь
Погода в разных частях края будет значительно отличаться в Приморье в первый день мая, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Примпогоду».
Так, в южной части региона могут пройти дожди, однако, совсем небольшие и носящие скорее эпизодический характер.
Максимальная температура повысится – к слову, тенденция к потеплению должна продолжится до конца этой недели. В континентальных районах будет почти летнее тепло – от 20 до 30 градусов в отдельных районах Приморья.
В прибрежных районах сохранится поток холодных воздушных масс – он не даст воздуху значительно прогреться – поэтому средние температуры останутся в районе +15 градусов.
Во Владивостоке будет высокая облачность, дождя не ожидается. Температуры останутся на уровне 30 апреля.