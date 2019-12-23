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Синоптики рассказали о морозах в начале недели
В Приморье наблюдается довольно значительное похолодание – особенно, по сравнению с предыдущей, довольно теплой неделей, сообщает DEITA.RU.
Так, по сообщению портала «Примпогода», температура воздуха «выхолодится» до -17 градусов днем.
В краевом центре будет облачно. Снега не ожидается. Синоптики отмечают, что в вечерние часы возможен сильный ветер. Днем до -10 градусов, с утра мороз достигает до -16.
Сильные морозы придут в Уссурийск – там столбики термометров опустятся до -23 градусов утром, к середине дня возможно потепление.
Снегопадов в течение понедельника не ожидается. Кроме того, отмечается облачность и склонность к снижению температур в течение всего дня.
Напомним, что на прошлой неделе край объяло потепление – температуры в отдельных районах достигали плюсовых значений. Однако, со временем дело свернуло к похолоданию.
Александра Маслова