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Синоптики рассказали о погоде на понедельник
В Приморском крае в понедельник, 7 октября, сохраняется штормовое предупреждение, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.
По поступившей информации в западных, южных, а также некоторых центральных районах региона, по-прежнему действует высокий класс пожароопасности.
Что касается погоды, то в регионах местами пройдет небольшой дождь. Вероятность выпадения осадков составляет 50 процентов. Как в том анекдоте, либо выпадет, либо нет. Ветер ожидается от умеренного до сильного, до 13 метров в секунду. Температура воздуха не превысит 19 градусов тепла.
Во Владивостоке сильный ветер, порывы во второй половине дня достигнут 20 метров в секунду. Вечером пройдет небольшой дождь.
В центральной части России в первый день недели ожидается выпадение снег, поэтому автомобилистов Подмосковья и Москвы просят подготовить своих железных коней к зиме.
Ранее прошла информация о том, что в Приморье сильные структуры устраивают досмотр каждой третьей машины. По какой причине это происходит, официальной информации на данный момент не поступало.
Екатерина Брязгунова