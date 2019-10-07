Синоптики рассказали о погоде на понедельник

В Приморском крае в понедельник, 7 октября, сохраняется штормовое предупреждение, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.

По поступившей информации в западных, южных, а также некоторых центральных районах региона, по-прежнему действует высокий класс пожароопасности.

Что касается погоды, то в регионах местами пройдет небольшой дождь. Вероятность выпадения осадков составляет 50 процентов. Как в том анекдоте, либо выпадет, либо нет. Ветер ожидается от умеренного до сильного, до 13 метров в секунду. Температура воздуха не превысит 19 градусов тепла.

Во Владивостоке сильный ветер, порывы во второй половине дня достигнут 20 метров в секунду. Вечером пройдет небольшой дождь.

В центральной части России в первый день недели ожидается выпадение снег, поэтому автомобилистов Подмосковья и Москвы просят подготовить своих железных коней к зиме.

Ранее прошла информация о том, что в Приморье сильные структуры устраивают досмотр каждой третьей машины. По какой причине это происходит, официальной информации на данный момент не поступало.

Екатерина Брязгунова