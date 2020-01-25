Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

Уже к середине следующей недели во Владивостоке ожидается снег. Так, примерная дата осадков – 29-30 января, сообщает DEITA.RU. со ссылкой на «Примпогоду».

Начало же недели будет довольно ясными и спокойными. В понедельник в столице края потеплеет до 0…-2 градусов, ночью ожидается до -12. Во вторник будет теплее по температуре, однако довольно прохладный ветер и облачность сделают погоду более свежей по ощущениям.

К середине недели в дальневосточной столице возможен снег, хотя и небольшой.

В целом же, на всей территории края ожидается значительное потепление после довольно морозных выходных.

Напомним, что на прошлой неделе во Владивостоке также было довольно теплая погода без осадков. Синоптики отмечают, что подобная погода характерна для конца февраля. В этом же году таковыми были «крещенские морозы», которые не опустились и ниже -12 градусов.

Александра Маслова