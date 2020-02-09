Новости
«Масок нет, лекарства дорожают» - приморцы рассказали о ценах в аптеках
9 Февраль 2020, 07:15
Синоптики рассказали о погоде на воскресенье в Приморье
9 Февраль 2020, 06:15
Мошенники стали обманывать пенсионеров по-новому
9 Февраль 2020, 05:15
Росздравнадзор опроверг слухи об опасности популярного лекарства
9 Февраль 2020, 04:15
Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на полиграфе
9 Февраль 2020, 03:15
Китайские авиакомпании уволят сотню российских пилотов
9 Февраль 2020, 02:15
Кабмин изменит судьбу ректоров вузов
9 Февраль 2020, 01:15
Снежная суперлуна может удивить россиян
9 Февраль 2020, 00:00
Синоптики рассказали о погоде на воскресенье в Приморье
Ожидается небольшой снег
В воскресенье приморцев ждет небольшой мороз. Однако, в крае будет безветренно и тепло в сравнении с прошлой неделей, сообщает ИА DEITA.RU.
Эксперты портала «Примпогода» говорят о том, что в воскресенье в крае может пройти снег. Коснется он и Владивостока – однако, серьезных осадков и снегопада можно не ждать – снег выпадет до 1 мм, и будет довольно эпизодическим.
Синоптики отмечают, что будет чуть теплее, чем в субботу – но незначительно. На большей части края осадков также не будет. Ночью все еще будут довольно значительные морозы, особенно это касается горных районов края.