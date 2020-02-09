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6 Декабрь 2019, 18:15

Синоптики рассказали о погоде на воскресенье в Приморье

Снег

Ожидается небольшой снег

В воскресенье приморцев ждет небольшой мороз. Однако, в крае будет безветренно и тепло в сравнении с прошлой неделей, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперты портала «Примпогода» говорят о том, что в воскресенье в крае может пройти снег. Коснется он и Владивостока – однако, серьезных осадков и снегопада можно не ждать – снег выпадет до 1 мм, и будет довольно эпизодическим.

Синоптики отмечают, что будет чуть теплее, чем в субботу – но незначительно. На большей части края осадков также не будет. Ночью все еще будут довольно значительные морозы, особенно это касается горных районов края. 

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