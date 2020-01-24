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Синоптики рассказали о погоде на выходные в Приморье
Приморские синоптики отмечают, что, хотя погода на выходные будет достаточно прохладной – общая температура воздуха все равно будет теплее стандартной для этого времени года, сообщает DEITA.RU.
Как пишет портал «Примпогода», в пятницу средняя температура на юге края достигала 0…+2 градусов, в среднем по Приморью она составила около -2…-11 градусов.
Днем в незначительном количестве выпал снег.
В выходные, по словам синоптиков, по всему краю ожидается похолодание. В ночные часы в край придут серьезные морозы – до -30 градусов, до -37 в горных районах. На юге ожидается выхолаживание до -19 градусов. Днем ждет от -6 до -13 градусов.
Снега в крае не будет – разве что незначительные осадки в отдельных районах.. В воскресенье будет чуть теплее, чем в субботу.
Напомним, что специалисты отмечают, что нынешний январь выдался гораздо теплее, чем обычно в это время зимы. Нынешние температуры скорее соответствуют тем, что в Приморье приходят, как правило, не раньше конца февраля.
Александра Маслова