telegr wh call

Новости

Приморье скоро ждет «плюсовая» температура

7 Февраль 2020, 18:40

Бесплатная медицина осталась на бумаге: Госдума отклонила закон

7 Февраль 2020, 18:20

Прокуратура заинтересовалась «нецензурным» уроком русского в Приморье

7 Февраль 2020, 18:10

Полиция занялась проверкой сведений об очередном «концлагере для животных» в Приморье (видео)

7 Февраль 2020, 18:10

Узбек с подозрительным мясом привлек внимание полицейских

7 Февраль 2020, 18:00

Масочный режим вводится в Хабаровске с понедельника

7 Февраль 2020, 17:40

Продление моратория на ЭРА-ГЛОНАСС подняло ввоз праворульных авто на четверть

7 Февраль 2020, 17:30

Синоптики рассказали о погоде на выходных

7 Февраль 2020, 17:20

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Синоптики рассказали о погоде на выходных

Лес припорошило

Край идет в сторону потепления

Постепенное потепление в Приморском крае началось уже в пятницу, и продолжится на выходных, сообщает DEITA.RU.

Как пишет портал «Примпогода», после ударных морозов среды в последний рабочий день недели приморцев ждет приятное потепление – ветер стал мягче, а воздушные массы – теплее.

Выходные дни будут довольно спокойными и бесснежными. Резкий северный ветер стихнет, постепенно край будет двигаться в сторону весеннего потепления.

В дальневосточной столице ожидается до -10 градусов – как в субботу, так и в воскресенье. Чуть теплее будет на южном побережья края, в Хасанском районе.

Напомним, что со следующей недели, по словам главного синоптика Приморья Бориса Кубая, ожидается оттепель. 

Читайте также:

«Спорим на сотку?»: Опасными играми забавляются подростки Владивостока - видео

Россиян хотят проверить на устойчивость к коронавирусу

ГИБДД готовит облаву на пьяных водителей в Приморье

Александра Маслова

Популярное

Резиденты СПВ подкинули проблем Кожемяко

«Все стоит колом» - ДТП заблокировало выезд из Владивостока

ГИБДД готовит облаву на пьяных водителей в Приморье

Кожемяко сказал, как сделает доступной дальневосточную ипотеку
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...