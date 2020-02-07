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Синоптики рассказали о погоде на выходных
7 Февраль 2020, 17:20
Синоптики рассказали о погоде на выходных
Край идет в сторону потепления
Постепенное потепление в Приморском крае началось уже в пятницу, и продолжится на выходных, сообщает DEITA.RU.
Как пишет портал «Примпогода», после ударных морозов среды в последний рабочий день недели приморцев ждет приятное потепление – ветер стал мягче, а воздушные массы – теплее.
Выходные дни будут довольно спокойными и бесснежными. Резкий северный ветер стихнет, постепенно край будет двигаться в сторону весеннего потепления.
В дальневосточной столице ожидается до -10 градусов – как в субботу, так и в воскресенье. Чуть теплее будет на южном побережья края, в Хасанском районе.
Напомним, что со следующей недели, по словам главного синоптика Приморья Бориса Кубая, ожидается оттепель.