Стало известно, какие климатические сюрпризы ждут россиян, сообщает DEITA.RU.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина обнадёжила россиян, сказав, что вторая половина августа на большей части России будет теплее первой.

По её словам, на большую часть центральной России уже начало приходить долгожданное тепло и воздух начал постепенно прогреваться до отметки +20 градусов.

Вместе с тем, обширный циклон, идущий с Польши, вероятно, может принести на территорию страны сильные дожди с грозами и усиление ветра до значения 29 м/с.

При этом, самые обильные дожди ожидаются в Тверской, Калужской, Брянской и Ярославской областях.

Уже 10 августа дожди придут на Дальний Восток и распространяться по всему макрорегиону благодаря действию тайфуна "Франциско".

Одновременно с этим, на юге Западной Сибири сохранится жаркая погода.

Дмитрий Шевченко