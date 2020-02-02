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Синоптики рассказали о погоде в воскресенье
В этот день станет еще более облачно, чем в субботу
В воскресенье, 2 февраля, в Приморье продолжит падать давление. Температура также сильно упадет, сообщает DEITA.RU.
По сообщению портала «Примпогода», в этот день станет еще более облачно, чем в субботу. Хотя и незначительно, но усилится мороз. Кроме того, жителей дальневосточной столицы может ждать небольшой снег с утра.
Ожидается сильный и порывистый ветер – примерно такой же, как в субботу. В целом погода в оба дня будет незначительно отличаться.
Отметим, что следующая неделя в Приморье будет крайне морозной, ветреной и неприятной. Ранее Борис Кубай предупреждал о том, что с 4 по 8 дня приморцев ждет максимально ветреная и холодная погода.