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Синоптики рассказали о погодном сюрпризе
Погодную аномалию на Дальнем Востоке обещают практически все синоптики. По последним данным, сейчас в регионе температура на 18 градусов выше нормы, сообщает DEITA.RU.
Как сообщил РИА «Новости» научный руководитель «Гидрометцентра» Роман Вильфанд, самые сильные погодные аномалии в ноябре зафиксированы на Дальнем Востоке и в Красноярском крае. Так, в последнем сейчас на 10 градусов холоднее обычной температуры. А на Дальнем Востоке, напротив, необычно тепло.
«Особенно заметно необычное потепление в северных частях. В Магадане и на Чукотке будет на 16-18 градусов теплее. Ночью вместо обычных для этого сезона -30 – только 16-18 градусов», - подчеркнул синоптик.
Так же довольно тепло будет в южно-европейских частях страны. Так, по словам Вильфанда, в Сочи и Краснодаре будет до 22 градусов тепла, Ростовскую область ждет 16-18 градусов.
Напомним, что местные синоптики, в свою очередь, обещали приход циклона в Приморье. Особенно остро местные жители почувствуют его влияние 13-15 ноября. Сильный ветер, мокрый снег с дождем и гололедица ожидается практически на всей территории региона.
Александра Маслова