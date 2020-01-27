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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Синоптики рассказали о погодных тенденциях недели

Лес припорошило

В прошедшие выходные в Приморье было ясно и без осадков. Что же ждет жителей края в начале рабочей недели – в материале DEITA.RU.


Как сообщает портал «Примпогода», в понедельник в крае будет также довольно солнечно и безветрено. Кроме того, продолжится тенденция к потеплению – от -2 до -10 градусов по краю, на побережье возможны плюсовые температуры.


Снега также не ожидается. Во вторник температуры останутся на примерно прежнем уровне, осадков также не предвидится.

Однако, ближе к среде ветер станет более резким и порывистым.

 

Александра Маслова

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