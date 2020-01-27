Синоптики рассказали о погодных тенденциях недели

В прошедшие выходные в Приморье было ясно и без осадков. Что же ждет жителей края в начале рабочей недели – в материале DEITA.RU.





Как сообщает портал «Примпогода», в понедельник в крае будет также довольно солнечно и безветрено. Кроме того, продолжится тенденция к потеплению – от -2 до -10 градусов по краю, на побережье возможны плюсовые температуры.





Снега также не ожидается. Во вторник температуры останутся на примерно прежнем уровне, осадков также не предвидится.

Однако, ближе к среде ветер станет более резким и порывистым.

Александра Маслова