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Синоптики рассказали о погодных тенденциях недели
В прошедшие выходные в Приморье было ясно и без осадков. Что же ждет жителей края в начале рабочей недели – в материале DEITA.RU.
Как сообщает портал «Примпогода», в понедельник в крае будет также довольно солнечно и безветрено. Кроме того, продолжится тенденция к потеплению – от -2 до -10 градусов по краю, на побережье возможны плюсовые температуры.
Снега также не ожидается. Во вторник температуры останутся на примерно прежнем уровне, осадков также не предвидится.
Однако, ближе к среде ветер станет более резким и порывистым.
Александра Маслова
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