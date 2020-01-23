Синоптики рассказали о похолодании в Приморье

Уже в эту пятницу, 24 января, на территории Приморья ожидается резкое похолодание, сообщает DEITA.RU.

Последние два дня на территории края отмечалась небольшая оттепель – среда и четверг радовали приморцев мягкой, маловетреной погодой, хотя и облачной.

Так, на юге края температура переместилась к плюсовым отметкам – от ноля до +4 градусов.

Уже в четверг на территории края отметилось пусть небольшое, но похолодание. Синоптики отмечают, что среднесуточные температуры в этот период были на 3-10 градусов выше нормы.

Однако, уже в пятницу специалисты обещают резкое похолодание. Ветер станет куда более резким.

Так, в утренние часы в столице края ожидается до -15 градусов, днем – до -8…-10. Однако, сильный порывистый ветер создаст ощущение куда более морозной погоды.

Напомним, ранее синоптики давали краткий обзорный прогноз на февраль. Согласно предварительным данным, последний зимний месяц будет довольно теплым. Однако, ожидается также большое количество обильных снегопадов.

Александра Маслова