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Синоптики рассказали о резком ухудшении погоды
Циклон вплотную приблизится к Приморью только 9 мая
За прошедшую неделю погода радовала приморцев теплом и солнцем. Однако, уже в пятницу все изменится, и не в лучшую сторону, сообщает ИА DEITA.RU.
Уже с утра регион окажется в теплом секторе циклона, который придет из Хабаровского края. В континентальных районах останется теплая – до 25 градусов – погода. Чуть похолодает на побережье – от 10 до 17 градусов.
Кроме того, с утра во Владивостоке ожидается туман. Немного похолодает – с утра от 5 до 8 градусов, в дневные часы будет теплее – от 13 до 16 градусов.
Ближе к 9 мая циклон подойдет вплотную к Приморью – по всей территории региона пройдут дожди. При этом серьезного похолодания не будет.