Синоптики рассказали о резком ухудшении погоды

За прошедшую неделю погода радовала приморцев теплом и солнцем. Однако, уже в пятницу все изменится, и не в лучшую сторону, сообщает ИА DEITA.RU.

Уже с утра регион окажется в теплом секторе циклона, который придет из Хабаровского края. В континентальных районах останется теплая – до 25 градусов – погода. Чуть похолодает на побережье – от 10 до 17 градусов.

Кроме того, с утра во Владивостоке ожидается туман. Немного похолодает – с утра от 5 до 8 градусов, в дневные часы будет теплее – от 13 до 16 градусов.

Ближе к 9 мая циклон подойдет вплотную к Приморью – по всей территории региона пройдут дожди. При этом серьезного похолодания не будет.