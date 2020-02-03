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6 Декабрь 2019, 18:15

Синоптики рассказали о снегопаде в Приморье

снегопад

На территории Владивостока пройдет обложной снег

Синоптики портала «Примпогода» уточнили, когда в Приморье придет снег, сообщает DEITA.RU.

Так, по данным приморских синоптиков, снег ожидается вечером вторника. Осадки могут обрушится на Владивосток уже в 16:00, идти они будут практически до ночи – 22.00-23.00. По отдельным прогнозам, также снег возможен в ночные часы.

Весь этот день будет довольно облачно, вероятность снегопада прогнозируется большая – до 90%.

 На территории всего края незначительно, но похолодает. Так, во Владивостоке средняя температура составит -9…-14 градусов. Кроме того, ожидается довольно сильный ветер, который будет продолжаться практически в течение всей текущей недели.

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