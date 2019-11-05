Синоптики рассказали о старте зимних холодов в регионе

Начало недели в Приморском крае должно быть стабильным и ровным. Синоптики обещают постепенное похолодание, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно прогнозам портала «Примпогода», снега и дождей в понедельник точно не будет. Как не будет и резких похолоданий. Однако, ночи обещают быть довольно прохладными: до -13 градусов по Цельсию в горных районах края. На побережье ожидается температура до -8 градусов.

«Дни будут сравнительно теплыми: от +7 до +14 градусов тепла», - отмечают в «Примпогоде».

Во вторник ожидается потепление до +15 градусов. Однако, начиная со среды, синоптики предвещают начало похолодания, пока что незначительного.

Отметим, что последние недели в погода в крае остается стабильной по температуре. За последнее время так же не наблюдалось значительных осадков или резких перемен в общем фоне.

Александра Маслова