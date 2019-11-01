Синоптики рассказали об аномальной погоде в ноябре

Нестабильный ноябрь ждет россиян во многих регионах страны, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил представитель Гидрометцентра РФ Владимир Тищенко.

Хотя на значительной части российских территорий ситуация будет стабильной. Температурные значения останутся в пределах нормы, погода в некоторых субъектах Федерации принесет реальные сюрпризы.

Природа продолжит баловать теплом, и зима немного запоздает в такие регионы, как Республика Коми и Архангельская область. Закаленных сибиряков и дальневосточников погода тоже побалует. А вот чем ближе у центральной России, тем будет холоднее. Никаких приятных или неприятных сюрпризов не ожидается. Температура на Урале в пределах нормы.

Столичным жителям не повезет совсем. Погода в Москве будет нестабильной и очень капризной. Холодное начало последнего месяца зимы сменится очень теплой погодой. Ближе к середине ноября резко похолодает, после чего температурный фон придет к нормам.

Отмечается, что потепление затронет также многие регионы вблизи Подмосковья. Специалист Гидрометцентра уверяет, что, если автомобилисты еще не успели переобуться, то у них еще есть время до холодов и первых массовых снегопадов.

В свою очередь, медики рекомендуют россиянам в осенне-зимний период быть максимально осторожными. Так, врач-терапевт «Вызов+» Виктория Илларионова рассказала, что при резкой смене погоды очень страдают гипертоники. «Они чувствуют смену погоды. У них может скакать артериальное давление, могу появиться боли в сердец, головокружение, головная боль. Люди страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже чувствуют себя плохо, — отмечает эксперт. — Обязательно контролировать свое АД несколько раз в день и не забывать вовремя принимать назначенные лечащим врачом лекарственные препараты», — рекомендует она.

Екатерина Брязгунова