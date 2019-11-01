Синоптики рассказали об аномальной погоде в ноябре

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Нестабильный ноябрь ждет россиян во многих регионах страны, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил представитель Гидрометцентра РФ Владимир Тищенко.
Хотя на значительной части российских территорий ситуация будет стабильной. Температурные значения останутся в пределах нормы, погода в некоторых субъектах Федерации принесет реальные сюрпризы.
Природа продолжит баловать теплом, и зима немного запоздает в такие регионы, как Республика Коми и Архангельская область. Закаленных сибиряков и дальневосточников погода тоже побалует. А вот чем ближе у центральной России, тем будет холоднее. Никаких приятных или неприятных сюрпризов не ожидается. Температура на Урале в пределах нормы.
Столичным жителям не повезет совсем. Погода в Москве будет нестабильной и очень капризной. Холодное начало последнего месяца зимы сменится очень теплой погодой. Ближе к середине ноября резко похолодает, после чего температурный фон придет к нормам.
Отмечается, что потепление затронет также многие регионы вблизи Подмосковья. Специалист Гидрометцентра уверяет, что, если автомобилисты еще не успели переобуться, то у них еще есть время до холодов и первых массовых снегопадов.
В свою очередь, медики рекомендуют россиянам в осенне-зимний период быть максимально осторожными. Так, врач-терапевт «Вызов+» Виктория Илларионова рассказала, что при резкой смене погоды очень страдают гипертоники. «Они чувствуют смену погоды. У них может скакать артериальное давление, могу появиться боли в сердец, головокружение, головная боль. Люди страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже чувствуют себя плохо, — отмечает эксперт. — Обязательно контролировать свое АД несколько раз в день и не забывать вовремя принимать назначенные лечащим врачом лекарственные препараты», — рекомендует она.
Екатерина Брязгунова